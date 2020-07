“Barelli in difesa di politiche scellerate e pericolose”

NewTuscia – VALENTANO – Riceviamo e pubblichiamo. Apprendo con tristezza delle risibili dichiarazioni rese recentemente dal Consigliere viterbese Giacomo Barelli che, evidentemente, non conscio della grave situazione che il Ministro Lamorgese sta arrecando a questo nostro territorio, si propone in difesa di politiche scellerate e pericolose, criticando per giunta la mutua solidarietà che ha animato l’operato dei Sindaci della Provincia. NewTuscia – VALENTANO – Riceviamo e pubblichiamo. Apprendo con tristezza delle risibili dichiarazioni rese recentemente dal Consigliere viterbese Giacomo Barelli che, evidentemente, non conscio della grave situazione che il Ministro Lamorgese sta arrecando a questo nostro territorio, si propone in difesa di politiche scellerate e pericolose, criticando per giunta la mutua solidarietà che ha animato l’operato dei Sindaci della Provincia.

Una posizione che si rende ancor più ridicola alla luce della odierna notizia dei migranti risultati positivi al Covid-19, che dimostrano quanto sia fragile il sistema di controllo e vigilanza del Viminale e quanto appaia rischiosa la politica autoritaria messa in scena del Viminale.

Una posizione senza né capo né coda, quella di Barelli, animata forse dall’unica volontà di di strappare un momento di attenzione sugli organi di stampa con un falso buonismo, lesivo della sicurezza delle comunità che i sindaci si onorano di rappresentare, come anche degli stessi migranti, che trovano oggi in Italia un’accoglienza fatta di luoghi inidonei e per giunta priva di agibilità.

Se è questo il modello che Barelli professa, Dio ce ne guardi dall’esercizio del suo ruolo, a meno che non sia lui in primis a mettere a disposizone le sue proprietà per i richiedenti asilo. I rappresentanti delle Istituzioni dovrebbero essere in prima linea in difesa delle comunità e delle persone. Faccia lo stesso o taccia.

Stefano Bigiotti

Sindaco di Valentano