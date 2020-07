NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Gentile sindaco Alessandro Romoli,

ci troviamo a ribadire quanto gia’ detto in diverse occasioni, è chiaro a tutti che la lei si trova in difficoltà. Perché se così non fosse non starebbe sempre a replicare e contestare qualsiasi cosa che riguarda la minoranza. Abbiamo pubblicato un articolo che dicevamo che la nostra proposta di riduzione dei rifiuti era stata accolta e senza perdere tempo ha replicato.

Cosa c’è di sbagliato ad ammettere che il Gruppo di minoranza Bassano di tutti ha fatto un proposta , come è stato, di riduzione della tassa rifiuti e che poi lei abbia trovato le coperture economiche . Secondo noi il lavoro di tutti i consiglieri di minoranza e maggioranza deve essere quello di lavorare nell’interesse dei cittadini non dobbiamo fare a gara per decidere chi è il più bravo a farlo.

Se lo lasci dire chi vive una ” realtà altra” è solo lei . Dovrebbe scendere dal trono, fare un bagno di umiltà, e occuparsi di cose concrete e non pensare solo e sempre alla minoranza “Bassano di tutti”. “