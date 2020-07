Un viaggio alla scoperta delle magiche atmosfere del Seicento

E’ in programma per domenica, alle 21.30, un caratteristico concerto di musica Barocca

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Riceviamo e pubblichiamo. Armonie potenti e teatrali, musiche maestose, melodie coinvolgenti: tutto pronto per il caratteristico concerto di musica Barocca.

L’iniziativa è in programma per domenica 2 agosto, alle 21.30, presso le scuderie di Palazzo Chigi-Albani.

L’originale evento porta sul palco gli artisti internazionali Zeneba Bowers (violino) e Matt Walker (violoncello), musicisti che, durante la quarantena, hanno allietato con i loro brani la comunità di Soriano nel Cimino con l’appuntamento quotidiano “Buonasera Soriano”.

Gli altri protagonisti della serata saranno Floriana Carnevali (soprano) e Lois Ferguson (violino).

L’originale concerto di musica Barocca condurrà lo spettatore attraverso un suggestivo viaggio indietro nel tempo, grazie alle note del soprano ed alle melodie dei violini e del violoncello. Attraverso i brani della musica Barocca sarà possibile rivivere le atmosfere tipiche del Seicento.

L’evento, ad ingresso libero, è organizzato dal Comune di Soriano nel Cimino con il patrocinio della Regione Lazio.

Per partecipare a questo caratteristico concerto è consigliata la prenotazione al numero 349 8774548 oppure via mail museo@sorianonelcimino.vt.it.