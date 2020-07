Le più belle pellicole del cinema retrò tornano sul grande schermo

Ospite della serata di venerdì del “Soriano cine retrò” il regista Enzo G. Castellari



Una serata di risate all'italiana con uno dei classici della commedia anni Sessanta. Non prendete impegni per venerdì 31 luglio: alle 21.30, in piazza Marconi, vi aspetta l'appuntamento con la rassegna cinematografica "Soriano cine retrò".

La serata di venerdì sarà dedicata alla commedia “Twist, lolite e vitelloni” del celebre regista Marino Girolami. Nel film, datato 1962, si ritrovano attori del calibro di Aldo Fabrizi, Ennio Girolami, Gino Bramieri, Peppino Di Capri, Laura Efrikian. Una commedia brillante e divertente in grado di conquistare un pubblico trasversale.

Ospite d’onore dell’evento di venerdì del “Soriano cine retrò” Enzo G. Castellari, celebre regista e sceneggiatore, figlio del regista di “Twist, lolite e vitelloni”.

L’iniziativa, che si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anti covid, è promossa dall’associazione Soriano Terzo Millenio, in collaborazione con la Pro Loco, l’associazione Il Camaleonte, il Comune e realizzata con il patrocinio della Regione Lazio.