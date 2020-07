Calvi Festival: appuntamento con l’arte pittorica di Marco Marciani e l’ industrial design di Ely Rozenberg

Domenica 2 agosto dalle ore 18 sono in programma due eventi con Calvi Arte e Calvi Incontri. Prenotazione obbligatoria. Ingresso libero. Con aperitivo di benvenuto.

Al Calvi Festival, domenica 2 agosto nell' Area Teatro del Monastero (al primo piano) sarà inaugurata la Mostra di pittura di Marco Marciani a cura di Lorenzo Canova. La mostra sarà fruibile fino a sabato 8 agosto con orario 18.00/21.00. Marco Marciani è nato a Magliano Sabina (Rieti); ha lavorato come attore in teatro, cinema e televisione. Ha insegnato per 10 anni presso l'Accademia di Beatrice Bracco le materie: approccio alla telecamera, sensoriale e acting sul palcoscenico. Nel 2013-2014 scrive e dirige gli spettacolo teatrali "Seguimi" e "I'm not religious". E'stato componente per la giuria tecnica per le finali di Miss Italia 2015-2016 e componente per la commissione per il titolo di Miss Cinema con Massimo Ferrero e Enrico Lucherini. Nel 2016 realizza una personale dal titolo "Luminarie" che espone nella galleria "Ostello Magliano Sabina" (Rieti) a cura di Duccio Trombadori. Nel 2017 espone la personale "Contaminazioni" alla galleria "Il granello di sabbia" di Civita Castellana (Viterbo). Nel 2018 espone ancora all'"Ostello Magliano Sabina" la personale "I fiori della memoria e dello sguardo" curata da Lorenzo Canova. Nel 2018 partecipa ad una collettiva a Palazzo Rolli Saluzzo, Genova, a cura di Loredana Triestin e alla galleria GARD di Roma alla mostra collettiva "Arte e colori dal mondo". Nel 2019 mostra personale al Palazzo comunale di Spoleto.

Dopo l’inaugurazione sarà offerto un aperitivo.

Alle 19.15, nel giardino del Monastero, per la sezione”Calvi Incontri” si potrà assistere all’interessante conferenza con Ely Rozenberg, dal tema “Design come metodo di azione per risolvere problemi” a cura di Victoria Mesistrano. Industrial design, light design, materiali e tecnologie innovativi si incontrano nella creazione Ely Rozenberg, industrial designer, professore di industrial design, curatore, produttore di mostre di design ed imprenditore di design. Come professore di Industrial Design ha coordinato il corso di design di RUFA (Università di Belle Arti di Roma). Come titolare di uno studio di design, ha lavorato con piccole e grandi organizzazioni come la multinazionale MMC (Mitsubishi Chimical Coorporation), Algida (Unilever), Leo Burnett, Osram, IBM, MIbacT ed altri. Negli ultimi anni è coinvolto in start-up nel campo del WT (wearable technologies) e del merchandising culturale con cui ha vinto bandi del Ministero dello Sviluppo italiano. E’ stato insignito di numerosi premi, come il primo Compasso d’Oro International Award ® 2015, RED DOT BEST OF THE BEST ® 2012 e GOOD DESIGN ® AWARD 2017 della Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design.

Il Calvi Festival si svolgerà nel rispetto delle vigenti regole di sicurezza anti-covid-19 perciò l’accesso sarà consentito soltanto previa prenotazione. L’ingresso alla Mostra di pittura di Marco Marciani e all’Incontro con Ely Rozenberg è libero. Si può prenotare telefonando o recandosi direttamente presso il Punto Informazioni Turistiche (telefono 3339615741; sede in piazza Mazzini n°14. Orario di apertura al pubblico: mattino 10/13; nel pomeriggio un’ora prima degli eventi). Sito ufficiale: www.calvifestival.it.