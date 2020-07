Bolsena riparte con un programma eventi limitato ma di qualità

NewTuscia – BOLSENA – Riceviamo e pubblichiamo. “Bolsena era abituata ad eventi estivi di altra intensità, ma con senso di rispetto e nella totale garanzia della sicurezza pubblica, abbiamo deciso di non rinunciare ad alcuni appuntamenti di carattere culturale da offrire ai nostri cittadini ed ai visitatori”. Commenta così Jacopo Stella, consigliere delegato agli eventi del Comune di Bolsena, il programma estivo organizzato dal Comune di Bolsena in collaborazione con alcune associazioni tra cui la Pro Loco, e in partnership con la Regione Lazio.