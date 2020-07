Guardea, lavori su strade e sistema fognario

NewTuscia – GUARDEA – Strade e sevizi idrici sono stati al centro dei lavori nelle frazioni di Guardea. Ne dà notizia l’amministrazione comunale facendo il punto sui lavori recentemente eseguiti. Per quanto riguarda le strada, sono state rifatte le pavimentazioni di alcuni tratti in via Selvarella, a Cocciano, in località Le Case, a casa Branca e a Tavoletta.

Rifacimento della pavimentazione anche all’imbocco della strada che serve l’area verde di via Vittorio Emanuele. A Frattucia invece è stato completato tutto il sistema idrico fognario con il rifacimento della copertura e la manutenzione straordinaria di tutta la struttura, tra cui la camera di manovra e le vasche.

A breve inizieranno infine i lavori di rifacimenti di tutti i tratti percorsi per la fibra.