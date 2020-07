Valentano, grande emozione per l’inaugurazione del restyling del circolo del tennis

VALENTANO – Grande emozione sabato scorso per l’inaugurazione del restyling del circolo del tennis. Un’opera già iniziata nelle prime settimane del 2020, che aveva subito una battuta d’arresto a causa della diffusione dell’epidemia di coronavirus, ma che l’amministrazione comunale ha voluto portare a termine nei tempi più brevi possibili.

La cerimonia ha visto la partecipazione del sindaco Stefano Bigiotti, accompagnato dai rappresentanti dell’intera giunta comunale, Daniele Battisti presidente del Tennis Club Valentano e dal parroco Vincent Lovich Lombe che ha dispensato la benedizione ai nuovi campi da gioco. Nuove tribune, campetti in terra rossa e una bellissima targa con una speciale dedica a Aldo Mariano e Mario Pelosi, “che a lungo hanno promosso i valori dell’amicizia e dello sport nel nostro comune – ha dichiarato il primo cittadino – curando la crescita della nostra realtà sportiva. Valentano deve ripartire da qui”.

Un momento di forte emozione per il consigliere Mario Fiorentini che, attraverso vere e proprie lacrime di gioia ha esternato tutta la sua soddisfazione ed emozione per aver restituito, soprattutto alle nuove generazioni, un luogo dove praticare sport e perpetrate i sani valori dell’amicizia e della competizione. “Il mio ringraziamento va ai consiglieri di maggioranza che hanno sempre sostenuto la realizzazione di questo progetto di riqualificazione- ha proseguito poi Bigiotti – in particolare a Mario Fiorentini che in prima persona con volontà, cuore e sacrificio, ha seguito lo sviluppo del cantiere dalla sua ideazione al taglio del nastro”.

Cambia Valentano