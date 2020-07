Tarquinia accoglie il nuovo Vescovo: come seguire la diretta streaming

NewTuscia – TARQUINIA – Fervono a Tarquinia gli ultimi preparativi per accogliere il nuovo Vescovo S.E. Mons. Gianrico Ruzza. Egli farà oggi, sabato 25 – il suo ingresso ufficiale in Diocesi, con una cerimonia religiosa a Civitavecchia. Domani, domenica 26, sarà in visita a Tarquinia.

Il protocollo, necessariamente molto semplice in ragione delle norme vigenti, prevede dapprima una breve visita del Vescovo al Palazzo comunale, dove a nome della cittadinanza il Sindaco Alessandro Giulivi accoglierà Mons. Ruzza e gli rivolgerà un indirizzo di benvenuto.

Alle 11.30 la Messa Solenne nel Duomo di Santa Margherita, presieduto dal Vescovo con il concorso di tutte le parrocchie della Città.

L’accesso in chiesa sarà consentito indossando le mascherine e nel limite dei posti disponibili. Sarà tuttavia possibile per tutti seguire la diretta streaming della celebrazione sulla pagina social di Città di Tarquinia.