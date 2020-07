Provincia, Consiglio: Gianni Daniele chiede interventi urgenti su SP Bagnorese, “garantire sicurezza ed evitare danni a mezzi”

NewTuscia TERNI – “Rifare la pavimentazione della SP 12 Bagnorese per garantire sicurezza ed evitare danni ai mezzi in transito”. A chiederlo è il consigliere provinciale di Provincia Libera Gianni Daniele in un’interpellanza sulla condizione della strada provinciale gestita dall’amministrazione.

“Le condizioni della strada hanno raggiunto un elevatissimo livello di degrado e incuria”, sostiene Daniele che chiede tempi rapidi per il rifacimento della pavimentazione dal centro abitato Le Velette fino alla fine della SP stessa. “Tale intervento – puntualizza il consigliere – è necessario sia per mettere in sicurezza la strada che per salvaguardare gli automezzi che vi transitano, considerando anche che la SP è attraversata dai molti turisti che si recano a far visita a Civita di Bagnoregio”.