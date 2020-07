Agricoltura, Battistoni (FI): “Vendemmia alle porte e rischio di non raccogliere uve. Servono voucher”

NewTuscia – ROMA – Continua il grido d’allarme del comparto agricolo. La vendemmia è vicina e manca la manodopera specializzata.

Per questo è necessario semplificare ed estendere i voucher agricoli, come chiediamo al ministro da oramai sei mesi. La sanatoria è stata un fallimento: troppe risorse impiegate e poche risposte per il settore agricolo.

I numeri sono chiari e lo hanno capito tutti. Tutti tranne il Ministro, evidentemente, che continua a trincerarsi dietro un assordante silenzio. È ora che si abbandonino le ideologie e si faccia qualcosa per il settore che, senza aggravare il bilancio dello stato, propone una soluzione concreta e facilmente realizzabile.

Non lo chiede solo Forza Italia, lo chiede il Paese.

Francesco Battistoni responsabile nazionale agricoltura di Forza Italia