Spolverina cerca casa

Spolverina ha pochi giorni per trovarle casa:

*O la va o la spacca!!!..* Facciamo un solo tentativo e se nel suo destino ci saranno una casa e una bella famiglia saremo felicissime, *ma se* non salterà fuori nessuno entro il *1 agosto la rimetteremo sulle rive del Tevere, dove l’abbiamo trovata con la sua bellezza e dolcezza infinite e la sua vecchia cicatrice sulla schiena..*

Era già sterilizzata ma non aveva orecchio spuntato, segno che un tempo una famiglia deve averla avuta ma poi chissà cosa è successo… e lei si è ritrovata a pietire un boccone e una ciotola d’acqua da qualche corridore di passaggio, tra i barboni che come lei si sono ritrovati senza casa e senza affetti a dormire sotto le stelle, tra rovi ed erbacce… *Spolverina ha pelo lungo, avrà circa 4 anni, testata fiv e felv negativa, spulciata e sverminata* , il conto alla rovescia inizia da oggi 23 luglio… la terremo in un gabbione sperando che qualcuno si innamori di lei ma ad agosto le ridaremo la libertà perché le probabilità di adozione cadranno sotto zero.

Adottabile da Roma in su, si richiedono finestre e terrazzi in seria protezione. NO PIANI TERRA NO GIARDINI se non in totale sicurezza.

Per info Erika 3319384566