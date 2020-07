Narni. Ripulita discarica abusiva

NewTuscia – NARNI – È stata una squadra di otto volontari del gruppo civico Mi Rifuto a ripulire dai rifiuti il percorso ciclo-pedonale che si snoda all’interno del comune di Narni partendo dall’incrocio tra Strada di Sabbione e Strada dei Confini. I volontari, in collaborazione con Comune di Narni e Asm, hanno bonificato una vasta discarica abusiva, accumulatasi nel corso del tempo ed individuata anche dai carabinieri forestali.

Tra i materiali rimossi marmellate, cartoni per la pizza, buste per cibo da asporto, pacchi di patatine e snack vari e anche un addobbo natalizio. Il sindaco di Narni, Francesco De Remotti, e l’assessore all’ambiente, Alfonso Morelli, hanno ringraziato il gruppo di volontari ed hanno sottolineato come “ancora una volta l’inciviltà di pochi rischia di rovinare l‘ambiente e il lavoro di tanti. Mantenere alto il livello di attenzione è un dovere civico delle istituzioni grazie anche al lavoro assiduo dei carabinieri forestali e di Asm sempre molto attenti alle tematiche ambientali”.