Lazio, Tidei (Iv): A porto Civitavecchia 400 mln, sostegno da valorizzare

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. "Lo stanziamento di 400 milioni per il porto di Civitavecchia, previsto dal piano Italia Veloce del Governo, costituisce un impegno serio e concreto. E' importante ora valorizzare questo impegno, avendo a cura la programmazione degli investimenti in modo da dare al porto e al territorio della città un nuovo impulso verso lo sviluppo. Sarà importante agire con più coraggio e tempestività. Devono tutti rendersi conto che su alcune scelte non si può indugiare".

Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “Il porto di Civitavecchia – prosegue Tidei – è stato messo in ginocchio dal Covid e dal calo del traffico crocieristico. Bisogna lavorare affinché possa risollevarsi e questo impegno deve essere preso in carico da tutte le istituzioni, nazionali e locali”, conclude Tidei.