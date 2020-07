Igiene urbana, sottoscritto appalto “ponte” per la durata di un anno

Il sindaco Arena: “Da settembre l’avvio del nuovo servizio”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Servizio igiene urbana, sottoscritto questo pomeriggio, nella sala consiliare di Palazzo dei Priori, appalto ponte per la durata di un anno. A darne notizia è il sindaco Giovanni Maria Arena, che spiega: “Il Comune di Viterbo e Viterbo Ambiente hanno sottoscritto quest’oggi l’appalto ponte per l’igiene urbana del territorio comunale, per un anno. Appalto “ponte”, nel senso che ci traghetterà all’appalto del servizio pluriennale, alle cui linee guida abbiamo già iniziato a lavorare. Il servizio previsto nell’ambito della proroga contrattuale, con un nuovo affidamento, firmata in data odierna, partirà ufficialmente il 1 settembre.

Un servizio che, voglio ribadirlo, sarà migliorato e implementato. A breve partirà la campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza. Avremo finalmente una città più pulita e curata”. Soddisfatto anche il consigliere comunale delegato alla promozione delle politiche ambientali Giulio Marini. “In questo anno lavoreremo molto sulla riqualificazione della raccolta differenziata, ribadiremo le modalità per una corretta raccolta e miglioreremo il servizio su tanti aspetti qualitativi”. Nel dettaglio, verrà potenziato lo spazzamento, con mezzi meccanici e a mano su tutto il territorio. Aumenterà il numero di spazzatrici in campo. Sarà implementata la pulizia intorno alle mura, sia con lo spazzamento manuale che attraverso il lavaggio delle strade. Due volte a settimana verrà garantirà la pulizia del parcheggio del Bullicame e delle Piscine Carletti. Per quanto riguarda la pulizia delle caditoie, si passerà dagli attuali 4.400 interventi mirati a 16mila. Sarà triplicato il servizio riguardante il taglio delle erbe infestanti. Saranno posizionati oltre cinquecento cestini tra nuovi e quelli da sostituire.

Gli attuali 24 appuntamenti con la raccolta stradale straordinaria degli ingombranti nei vari quartieri diventeranno 32. Verrà inoltre potenziato il servizio di video sorveglianza e interverranno gli ispettori ambientali.