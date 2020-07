Giovane e forte. Kabine Camara è del Monterosi Fc: “Arrivo in un grande club”

NewTuscia – MONTEROSI – Riceviamo e pubblichiamo. Il Monterosi Fc è felice di annunciare l’arrivo del giovane Kabine Camara.

Il difensore malese classe 2000 vanta già un grande esperienza in serie D con le maglie di Cassino e Racing Aprilia (54 presenze e due reti) e può rappresentare un vero e proprio jolly a disposizione del tecnico David D’Antoni vista la sua duttilità a ricoprire sia il ruolo di centrale che di terzino. Un innesto dunque importante per un Monterosi che si sta rinnovando in tutti i reparti.

Un po’ emozionato, Kabine Camara si è presentato per la prima volta ai microfoni della sala stampa del Monterosi Fc: “Sono molto felice di arrivare in un grande club come il Monterosi. Dalla prima volta che l’ho affrontata ho capito subito che parliamo di una società organizzata. Sono rimasto subito affasciato dall’ambiente. Il mio obiettivo è quello di andare in serie C, vorrei farlo proprio con questa maglia. La mia posizione preferita? Mi sento più un difensore centrale ma sono a disposizione del mister anche in altre zone del campo”.

Camara è pronto per il Monterosi.