Ferento, al via la stagione estiva

NewTuscia – VITERBO – Al via domani, sabato 25 luglio (ore 19,30), la stagione estiva nell’antico teatro romano di Ferento (solo cavea con distanziamento nel rispetto delle norme anti Covid 19), organizzata dal Consorzio Teatro Tuscia, assegnatario del bando del Comune di Viterbo, con il sostegno della Fondazione Carivit, di Ance Viterbo e con la direzione artistica di Patrizia Natale, in collaborazione con Archeotuscia onlus e TusciaE20. In scena E. Sperimenti Dance Company in “50 MQ/MIN”, uno spettacolo del Gruppo Danza Oggi di Patrizia Salvatori, con coreografie di Federica Galimberti. Una rappresentazione positiva ed emozionale. L’artista che è dentro ciascuno di noi, stretto in 50MQ, travalica le pareti, corre da stanza a stanza e disegna un invisibile filo immaginario che continua a unire tanti corpi, menti, linguaggi ed emozioni in cui l’Arte non ha barriere, né costrizioni, né confini ed è capace di aprire tutte le porte, diventando ponte per arrivare finalmente live, in scena.

E.sperimenti Dance Company è un’effervescente eccellenza italiana, generosa e innovativa, composta da ballerini con le dinamiche più diverse e gli stili più diversi. Esprime un linguaggio contaminato, coinvolgente, originale, nuovo, pronto a “sorridere” in ogni espressione artistica.

Una preziosa alchimia distingue ogni esibizione di questo incredibile Ensemble che contamina con facilità e talento diverse tecniche e linguaggi, raggiungendo la propria strada che è coinvolgente e “vera”, esprimendo sempre ricerca, creatività, teatralità senza mai trascurare i messaggi di raffinatezza e buon gusto. L’inevitabile ironia che caratterizza anche i suoi ballerini nel dramma, dà vita a un progetto di design intelligente e convincente, che attira il pubblico e li mantiene.

Grazie alla visione di internazionalizzazione che la GDO Production persegue, la E.sperimenti Dance Company è presente nei circuiti stranieri con continuità.

Le produzioni principali, HOPERA, Per … Inciso, Convergenze ed E.sperimenti Dance Craft, hanno debuttato in Tailandia (nel 2014/2015) all’Italian Dance Thailand Festival promosso dall’ambasciata italiana a Bangkok. Per … Inciso ha avuto anche un grande successo a New York all’International Festival Between the Seas.

Nel dicembre 2017, la Compagnia è stata protagonista di un tour apprezzato che la GDO ha organizzato grazie al supporto del MAE, del MIBACT e dei numerosi uffici diplomatici coinvolti, in Cina, Indonesia e Malesia con le repliche di “HOPERA” al Grand Teatro di Shanghai e degli “Attacchi di Pane” a Kuala Lumpur, Jakarta e Hong Kong.

Nel mese di maggio 2018 ‘Attacchi di Pane’ è stato rappresentato ospite dell’ambasciata italiana a Bangkok, per le celebrazioni dei 150 anni di amicizia “Italia – Tailandia”. L’ultimo successo è stato con E.sperimenti all’Asian Tour 2019.

FERENTO 2020 – 55esima STAGIONE DI SPETTACOLI

Organizzazione: Consorzio Teatro Tuscia

Direzione artistica: Patrizia Natale

Internet: www.teatroferento.it / facebook: teatroferento

Prevendite online: www.ciaoticket.com

Prevendite a Viterbo: Underground, Ufficio turistico, tabaccheria Iperconad, tabaccheria Gianary

Info spettacoli 393 9041725

Info biglietterie 328 7750233

con il contributo del Comune di Viterbo

con il sostegno della Fondazione Carivit e Ance Lazio