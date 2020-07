Sagrantino ad alta quota: il Consorzio Montefalco partner di Italian international Balloon Grand Prix

Trenta palloni areostatici provenienti da tutto il mondo

NewTuscia – GUALDO CATTANEO (PERUGIA) – Uno spettacolo ad alta quota, quello che vedrà 30 mongolfiere provenienti da ogni parte del mondo sfidarsi in occasione della kermesse “Italian International Ballon Grand Prix” che si svolgerà nell’Aviosuperficie del Sagrantino, nel Parco Acquarossa. La manifestazione si svolgerà dal 26 luglio al 9 agosto. Occhi puntati in alto, dunque, per assistere al suggestivo volo dei trenta palloni aerostatici che solcheranno il cielo umbro passando sui tappeti vitati della DOCG Montefalco Sagrantino, della DOC Montefalco e della DOC Spoleto, tenuti in aria dolcemente dal vento sui comuni di Montefalco, Gualdo Cattaneo, Giano dell’Umbria e Trevi. Un appuntamento con la bellezza, non poteva mancare il Consorzio Tutela Vini Montefalco in veste di partner speciale.

Le aziende vitivinicole sono presenti con l’apposizione del proprio logo aziendale su una mongolfiera in cambio di una fornitura di etichette della cantina. La risposta delle aziende è stata significativa. Hanno aderito all’iniziativa: Adanti, Agricola Mevante, Agricola San Lorenzo, Antonelli, Arnaldo Caprai, Benedetti & Grigi, Cantina Bartoloni, Colle Capoccia, Colpetrone – Tenute Del Cerro, La Fonte, La Veneranda, Perticaia, Scacciadiavoli, Tabarrini, Tenuta Colfalco – Ruggeri, Tenute Lunelli – Castelbuono, Tenuta Rocca Di Fabbri, Terre Di San Felice, Terre De La Custodia, Terre De’ Trinci.

La valorizzazione e la promozione dei vini del Consorzio Tutela Vini Montefalco, inoltre, passeranno per una sezione pensata ad hoc: il “Sagrantino Balloon Prestige Winemakers Trophy”, una competizione speciale dedicata proprio al Sagrantino. In questo caso una cantina potrà sponsorizzare il premio del trofeo offrendo gratuitamente una magnum da cinque litri di Montefalco Sagrantino DOCG per dare vita ad un binomio di grande fascino, tra cielo e terra.