Il Monterosi scommette sul giovane portiere Carlo Torelli: “Comincia un’altra fase della mia carriera”

NewTuscia – MONTEROSI – Il Monterosi Fc scommette sulle qualità del giovane portiere Carlo Torelli. Il classe 2002 arriva in prestito dalla Viterbese. Nativo di Ronciglione Torelli è cresciuto nella scuola calcio della SS. Lazio prima di percorrere tutta l’agonistica nella Viterbese.

Quest’anno ha vinto il campionato con la Berretti di mister Boccolini. Per il giovane numero uno è giunto il momento di confrontarsi coi grandi: “Ho avuto subito una grande impressione già dai primi colloqui col direttore Donninelli e ammirando il centro sportivo. E’ un mondo diverso da quello al quale ero abituato con le giovanili.

Ringrazio – continua Carlo Torelli – la Viterbese per tutto quello che mi ha dato in questi anni ma ora voglio mettermi in gioco e ripartire, per così dire, da zero. Comincia un’altra fase della mia carriera. Arrivo in un Monterosi dove c’è già un giovane portiere di livello come Salvato ma con umiltà mi metto a disposizione. Darò tutto me stesso cercando di mettere in difficoltà il mister”.