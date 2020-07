I borghi e le aree naturalistiche della Via Francigena a Ronciglione il 24, 25 e 26 luglio con tre concerti

NewTuscia – RONCIGLIONE – A Ronciglione il 24, 25 e 26 luglio 2020 con tre grandi concerti si chiude il tour del Festival “I Borghi e le Aree Naturalistiche della Via Francigena” promosso dalla Comunità Montana dei Cimini. Per tutti i fine settimana del mese di luglio (dal venerdì alla domenica) il festival a fatto tappa in uno dei quattro Borghi che hanno aderito al progetto dopo Capranica, Caprarola e Vetralla il festival approda a Ronciglione. La Via Francigena attraversa il territorio del Sistema Etrusco Cimino secondo due direttrici, entrambe provenienti da Viterbo: la “Via di Valle” e la “Via di Montagna”.

Il Festival della CMC oltre che del patrocinio e contributo dei comuni coinvolti, ha quello della Regione Lazio – Assessorato alla Cultura, ed è finanziato ai sensi della legge regionale 15/2014. Oltre a questi quello della Riserva Naturale del Lago di Vico dove il festival si chiuderà il 1 agosto.

“La valorizzazione della via Francigena è obiettivo primario della nostra amministrazione. Dichiara Massimo Chiodi consigliere delegato alla cultura di Ronciglione. E siamo convinti che essa passi anche attraverso le proposte culturali che Ronciglione può offrire. Come in questo caso, in cui vengono coniugate le bellezze storico-monumentali e naturali. Il luogo scelto per i tre concerti ronciglionesi è di grande suggestione e di indubbio fascino: il campanile della Provvidenza che domina sull’antica porta di accesso ai borghi medievali”.

A Ronciglione il festival proporrà tre concerti: uno di classica, uno di jazz e uno di musica contemporanea. L’ingresso ai concerti sarà gratuito e limitato a massimo 99 spettatori a causa delle stringenti disposizioni per la prevenzione del Covid 19. Sarà possibile prenotarsi ai concerti fino ad esaurimento posti al 393 9373586‬. L’ingresso sarà consentito soltanto se muniti di mascherina.

Tornando alle ai tre concerti in programma a Ronciglione questo fine settimana il festival proporrà ogni sera a partire dalle 21.30, nella location Ponte delle Tavole Via del Lavatoio, il 24 luglio We remember Aldo Bassi un omaggio al grande jazzista scomparso da poco e habitué di Ronciglione e che vedrà come protagonisti grandi jazzisti come Alessandro Bravo, collaboratore storico di Bassi, Daniele Raimondi, Enrico Mianulli, Dario Panza, Vittorio Cuculo è ospite speciale il trombettista classico Luca Seccafieno. Alla serata interverrà anche la compagna di Aldo Bassi per ritirare un opera realizzata da Stefano Cianti.

Il 25 luglio spazio a Simone Gamberi cantautore sempre più alla ribalta nazionale con la sua musica. Il 26 luglio grande chiusura con uno dei più grandi clarinettisti classici europei Giammarco Casani in duo con la pianista Sara Lacarbonara.

Tre grandi concerti da non perdere e tenuti nel rispetto di tutte le normative vigenti contro la diffusione del Covid-19 e come detto tutti gratuiti.