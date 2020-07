Alla scoperta di Farnese. Una rubrica per trascorrere l’estate con il Museo “Ferrante Rittatore Vonwiller”

NewTuscia – FARNESE – La fase 3 dell’emergenza sanitaria Covid-19 ci offre anche delle opportunità: una di queste, come è stato da più parti ribadito, è modificare il nostro modo di viaggiare, imparando ad apprezzare le mete che solitamente rimangono fuori dai più frequentati itinerari turistici. I piccoli borghi sono, spesso, dei veri tesori d’arte e di storia che vale la pena scoprire.

Per questa ragione, il MuRV, il Museo Civico Archeologico “Ferrante Rittatore Vonwiller” di Farnese, ha deciso di impegnarsi per far conoscere le meraviglie storiche, artistiche e archeologiche di Farnese, realizzando una rubrica fissa sul sito del museo,museocivicofarnese.com, e sulla pagina Facebook ad esso collegata, ogni giovedì e sabato di questa stagione estiva. Si intitolerà “Alla scoperta di Farnese” e ad ogni appuntamento mostrerà uno dei video sui luoghi più rappresentativi della bella cittadina della Tuscia, realizzati dal Comune di Farnese per il sito di informazioni turistiche visitfarnese.it.

Sarà l’occasione per invitare tutti a venire a trovarci, senza dimenticare la visita, assolutamente d’obbligo, al MuRV, il piccolo ma prezioso museo civico di Farnese! Non mancheranno i riferimenti alle eccellenze eno-gastronomiche locali che completano l’esperienza turistica perfetta. Vi parleremo anche di questo!

Per iniziare, questo giovedì vi presentiamo il Palazzo Ceccarini-Chigi, costruito nella prima metà del Seicento e attualmente sede del Municipio, in cui si possono ammirare affreschi e splendide decorazioni, risalenti soprattutto al XVIII secolo, e che conserva un importantissimo archivio storico: http://museocivicofarnese.com/2020/07/23/549/

Vi aspettiamo ogni giovedì e sabato su museocivicofarnese.com e sulla nostra pagina Facebook.

La Direzione del MuRV