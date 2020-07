La Fibra ottica nella rete telefonica di Monterosi è ormai una realtà

NewTuscia – MONTEROSI – Il lavoro iniziato circa quattro mesi fa, promosso dal Sindaco di Monterosi Dott. Sandro Giglietti e dal Consigliere delegato Dott. Maurizio Tamantini è giunto al termine. Ciò permetterà ai nostri cittadini di poter accedere alla ADSL attraverso la rete a Banda Larga.

Il Sindaco esprime piena soddisfazione in quanto si è passati dalle parole ai fatti, risolvendo una problematica sociale e tecnica molto importante per lo sviluppo futuro del Nostro Amato Paese e per rispondere alla domanda sempre crescente dei servizi digitali.

L’Amministrazione Comunale di Monterosi si ritiene soddisfatta per la sensibilità e competenza tecnica con cui ha operato TIM per eseguire gli interventi sul suolo pubblico i quali hanno avuto sempre come obiettivo quello di limitare i disagi alla viabilità e garantire la massima sicurezza sui cantieri.

In questi giorni sono in corso le ultime installazioni da parte di TIM per raggiungere le zone periferiche del Paese.

Il Sindaco Dott. Sandro Giglietti

Il Consigliere Responsabile Dott. Maurizio Tamantini