Pattinaggio, la Roller Fly Acquapendente presente al Memorial Roberta Gelmini

Riceviamo e pubblichiamo da Giordano Sugaroni

ACQUAPENDENTE – L’Istruttrice di pattinaggio Beatrice Duri allarga la rosa delle partecipanti Roller Fly Acquapendente che da domenica 30 agosto a sabato 12 settembre prenderanno parte al Campionato Nazionale Acsi “Memorial Roberta Gelmini” in programma alla PlayHall di Riccione.

Al termine del secondo step-selezione svoltosi presso il PalaBoario hanno ottenuto i requisiti convocazione Sofia Paris (sei gare e due vittorie in carriera), Claudia Paris (tre gare ed una vittoria in carriera), Chiara Rossi (due piazzamenti in carriera) ed Angelica Fabi.