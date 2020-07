L’Università della Tuscia presenta l’offerta formativa 2020-2021

NewTuscia – VITERBO – L’Università degli Studi della Tuscia si presenta all’appuntamento del nuovo anno accademico 2020-2021 con un’ampia offerta, costituita da 39 corsi di laurea, rispettivamente 18 corsi di laurea triennale, 2 corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale e 19 corsi di laurea magistrale. Di questi 31 si tengono nel polo principale di Viterbo, 4 in quello di Civitavecchia e 1 in quello di Rieti, oltre a 3 corsi di laurea interateneo che si tengono presso l’Università la Sapienza di Roma.

Le principali novità dell’offerta formativa 2020/2021 riguardano l’attivazione di un nuovo corso di laurea triennale ad orientamento professionale in “Produzione sementiera e vivaismo” (classe L-25), convenzionato con una serie di Industrie sementiere e Vivai su tutto il territorio nazionale in cui gli studenti potranno svolgere il tirocinio utile a favorirne un rapido inserimento nel mondo del lavoro, e del corso in “Scienze naturali e ambientali” (classe L-32), con i tre indirizzi, Evoluzione e conservazione della biodiversità, Analisi dei rischi ambientali e Didattica delle Scienze.

“Tutta l’offerta formativa, che copre le aree umanistica, socio-economica e tecnico-scientifica, è sempre verificata nei contenuti e aggiornata in funzione delle esigenze del mondo del lavoro”, commenta il Rettore Stefano Ubertini. “Questo è il segreto che ha consentito gli ottimi risultati occupazionali dei laureati UNITUS recentemente certificati da Almalaurea e dall’ Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca sulla base di dati oggettivi e verificabili”.

“L’offerta formativa consiste in poco meno di 45.000 ore di didattica e continua a migliorare: grazie alle assunzioni di professori e giovani ricercatori in settori strategici per l’Ateneo abbiamo aumentato la percentuale di docenti che insegnano materie di base e caratterizzanti, oggi oltre il 90%” aggiunge Alessandro Fusi, Delegato del Rettore per l’offerta formativa.

L’iscrizione ai corsi potrà essere effettuata esclusivamente online, a partire dal primo agosto 2020. Sul nuovo sito dedicato all’orientamento (http://unitusorienta.unitus.it/) gli studenti hanno accesso alle informazioni essenziali relative all’Ateneo e ai suoi corsi di laurea, con contenuti video, guide dei dipartimenti, testimonianze degli ex alunni e contatti. “Il nuovo sito web UnitusOrienta consente un orientamento rapido ed efficacie” aggiunge Claudio Carere Delegato del Rettore per l’orientamento degli studenti-. Accedendo al nuovo portale gli studenti possono prenotare un colloquio individuale di orientamento e iscriversi ai test d’ingresso, che quest’anno possono essere sostenuti a distanza” (il prossimo test è previsto per il 4 agosto 2020).

L’Ateneo, pronto a riprendere regolarmente l’attività didattica in presenza già dal primo semestre del nuovo anno accademico, si è comunque dotato degli strumenti tecnologici necessari per raggiungere tutti gli studenti sia in presenza, con un’esperienza didattica ancora più coinvolgente per gli studenti, che a distanza, secondo quanto sarà disposto dal Ministero in conseguenza degli sviluppi legati all’emergenza COVID-19.