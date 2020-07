Lazio, Lombardi (M5S): incontro con D’Amato su reintroduzione medico scolastico

L’annuncio ieri in diretta durante la tappa sul Lazio del tour online “Riparte l’Italia”

NewTuscia – ROMA – “In settimana incontrerò l’assessore regionale alla Sanità, D’Amato, per parlare della reintroduzione del medico scolastico in tutte le scuole del Lazio”. Lo ha dichiarato Roberta Lombardi, capogruppo M5S nel consiglio regionale del Lazio, ieri sera in diretta durante la tappa sul Lazio del tour nazionale on line del MoVimento 5 Stelle, “Riparte l’Italia”.

“Sono stata contattata dall’assessore D’Amato in seguito alla mia lettera inviatagli nei giorni scorsi per sollecitare l’attuazione di questa importante misura prevista dal nostro ordine del giorno approvato nel consiglio regionale straordinario su edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole che si è svolto lo scorso 30 giugno su nostra richiesta – aggiunge Lombardi all’indomani dell’evento 5stelle on line – Si tratta di una figura fondamentale in vista della riapertura delle scuole a settembre sia per la sorveglianza sanitaria di studenti, docenti e personale scolastico legata al covid sia per dare un punto di riferimento ai nostri ragazzi per prevenire e affrontare tutta una serie di problematiche, che vanno dall’alimentazione al bullismo”, conclude Lombardi.