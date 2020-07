La pastasciutta ai pomodori tarquinesi conquista tutti

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. La pastasciutta al pomodoro tarquiniese è qualcosa che, comunque la si cucini, viene apprezzata. Ed a dimostrarlo egregiamente è stata ancora una volta la community di Io Compro a Tarquinia, che la scorsa settimana ha visto tantissimi tarquiniesi impegnati a cucinare piatti di pastasciutta a base dei saporitissimi pomodori locali, vera eccellenza di stagione. Il piatto più apprezzato è stato un piccolo capolavoro: la pagnottella con pastasciutta al sugo di pomodori pachino km0 dell’orto di Giorgio Giovannetti e Marco Cannas, cucinata egregiamente da Loredana Di Stasio.

E ad apprezzarla non sono stati soltanto i cittadini: l’Azienda Agricola Borzacchi ha infatti deciso di omaggiare Loredana di una bella cassetta di verdure fresche tarquiniesi, belle, buone, saporite e km 0 come tutte le cose vendute dall’azienda. Un vero tripudio di colori e sapori, che hanno ricordato ancora una volta come l’agricoltura tarquiniese produca ortaggi di vera eccellenza, da non far mancare assolutamente sulle nostre tavole.

L’Azienda Agricola Giorgini ha invece omaggiato Loredana con dell’ottimo vino rosso “Santa Maria”, un vino che ormai non ha bisogno di presentazioni! Un rosso irresistibile, corposo nel sapore e con un packaging raffinato che richiama lo spirito e le tradizioni della nostra terra, apprezzatissimo anche al di fuori dei confini cittadini e da anni tra le stelle presenti al Divino Etrusco.

La community ha molto apprezzato comunque anche le pastasciutte ai pomodori locali di Massimiliano Carola e Marco Catini, due uomini che hanno ottenuto tantissimo consenso con le loro preparazioni culinarie a base di prodotti km 0. Marco Catini, in particolare, era stato anche già incoronato re dell’asparago tarquiniese e si è prestato volentieri, durante varie edizioni dell’iniziativa, come testimonial dei prodotti locali.

Abbiamo la fortuna di avere ottime produzioni di stagione: zucchine, melanzane, pomodori, insalata, cetrioli, patate, fiori di zucca, cipollotti, meloni, cocomeri… compriamo sempre prodotti stagionali, locali, freschi, e cuciniamo queste bontà tarquiniesi!