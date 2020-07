Fondi europei, Blasi (M5S): Occasione per svolta green nel Lazio

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Grazie all’accordo raggiunto dal Presidente Conte, i fondi europei che arriveranno in Italia e, di conseguenza, nel Lazio possono diventare un’occasione per dare la tanto auspicata svolta green e raggiungere obiettivi ambiziosi di qualità ambientale. Per questo i cinque gruppi tematici di Lazio Lab, predisposti dalla Regione Lazio per affrontare la crisi economica scaturita dall’emergenza Covid, devono avere come perno centrale il tema trasversale dello sviluppo eco-sostenibile.

È quanto sostenuto da Silvia Blasi, consigliera del Movimento 5 Stelle alla regione Lazio, nel corso della Commissione congiunta Sviluppo Economico e Affari Europei, durante la quale si è parlato del lavoro svolto da Lazio Lab e delle proposte sulla prossima programmazione europea.

“Tutte le azioni e gli interventi che verranno programmati da qui ai prossimi anni con i fondi che arriveranno dall’Europa – ha dichiarato Silvia Blasi – devono avere come stella polare la tutela dell’ambiente. Solo in questo modo potremo trasformare questa difficilissima crisi in un’opportunità di sviluppo sostenibile, che abbia nella conservazione della natura e della biodiversità il suo elemento cardine”.

“Fondamentale è il contributo che possono dare allo sviluppo dei progetti le realtà territoriali delle province laziali, in grado di offrire una visione diversa da quella di una grande metropoli come Roma. Mi auguro che tale elemento possa essere preso in considerazione come portatore di valore aggiunto.

Abbiamo la possibilità di far fare un salto di qualità alla vita dei cittadini della nostra regione – conclude Blasi – non sprechiamo questa grande occasione”