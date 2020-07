Acquapendente, domenica 26 luglio il primo appuntamento con “Vivi i parchi del Lazio”

Riceviamo e pubblichiamo da Giordano Sugaroni

ACQUAPENDENTE – Regione Lazio e condotta Slow-Food Lazio hanno presentato ufficialmente il primo appuntamento con “Vivi i parchi del Lazio” in programma nella Riserva Naturale Monte Rufeno domenica 26 luglio dalle ore 09.00 alle ore 23.00.

Vernissage con una escursione guidata gratuita sul sentiero Natura del Fiore (tre sessioni della durata di un’ora in orario 09.30 / 10.30 / 17.30).

In contemporanea escursione guidata al Monumento naturale Bosco Sasseto (orari: 10,30; 11,00; 11,30; 16,30; 17,00; 17,30.

Possibilità di visita al Museo del Fiore con orario dalle ore 11 alle 19. Per informazioni e prenotazioni vi http://laperegina.site guidate: tel. 0763.719206 – 800.411834. Possibilità di visita guidata al Castello di Torre Alfina dalle ore 09.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 22.00.

A partire dalle ore 11.00 evento “Incontri al castello” nel portico e conferenza dal titolo “La Riserva naturale del Monte Rufeno e la Via Francigena: le opportunità del territorio per lo sviluppo del turismo lento” a cura della Comunità Slow Food di Agricoltura sociale dell’Etruria meridionale (con degustazione gratuita dei prodotti tipici del territorio).

Alle ore 12.00 “Legumi in Comune: i legumi dei Comuni dell’Alta Tuscia” a cura della Comunità Slow Food per la valorizzazione del Fagiolo del Purgatorio (con degustazione gratuita dei legumi del territorio). Alle ore 17.30 nei giardini del castello di Torre Alfina al via laboratori del gusto, show cooking su “Il caviale di Onano” con Iside De Cesare.

Alle ore 18.30 Show cooking su “Le pappardelle al cinghiale” con Connie Vidani, chef del ristorante “Nuovo Castello” di Torre Alfina.

Alle ore 19.30 degustazione de “I vini del Barbarossa” con Carlo Zucchetti, enogastronomo e cofondatore del blog www.carlozucchetti.com, e Claudio Sarti, sommelier FISAR e coordinatore Vini del Barbarossa.

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 area di mercato nella corte del Castello di Torre Alfina con i seguenti produttori di “Natura in Campo” e locali che espongono e vendono le eccellenze del territorio: Fattorie solidali (confetture e conserve vegetali), Rete impresa Aglio rosso di Proceno (aglio rosso di Proceno), Villa Sant’Ermanno (farine e pasta al farro), Cooperativa Alto Viterbese (Patata dell’Alto Viterbese Igp), CCORAV (Consorzio Patata dell’Alto Viterbese Igp), Apicultura Nucci Corrado (miele del Monte Rufeno), Perle della Tuscia (patate viola e blu, legumi dell’Alta Tuscia), Elisir di lunga vita (farina, fiori e olio di cartamo per uso alimentare e cosmesi), Agriturismo Pulicaro (olio extravergine di oliva e carni avicole) Agriturismo Le Roghete (olio extravergine di oliva biologico, miele, vino, pasta con grano senatore Cappelli).

Menu ispirati ai principi di Slow Food a base di prodotti tipici della Tuscia e secondo le ricette della tradizione nei pressi dei ristoranti di Torre Alfina: Ristorante “NUOVO CASTELLO” Via Vincenzo Cardarelli, 6, Torre Alfina – Tel. 0763.71610 Agriturismo “BELVEDERE” Località Podere Belvedere, Torre Alfina, tel. 0763.716041, Agriturismo “IL TESORO” Località Predio Tesoro, 18 – Acquapendente – T Agriturismo “IL PULICARO” Predio Pulicaro 27, Torre Alfina -Tel. 329.9512418, Ristorante “DA CICCIO ALLA CAPANNACCIA” Predio Santa Maria II n°19, Acquapendente (tel. 0763..716010) Bar Pizzeria “LA PIAZZETTA”, Via Marchese Chaen 47, Torre Alfina (tel. 324.6803633) Gelateria “SARCHIONI”, Via al Piazzale S. Angelo, 36, Torre Alfina – tel. 0763.716015. Possibilità di pernottare nei Casali della Riserva del Monte Rufeno: Casale “LA MONALDESCA” (tel. 0763 476082) Casale “TIGNA” (tel. 335.8425703) Casale “SANT’ANTONIO” Casale “IL PALOMBARO” 0763.42608.

Eventi collaterali: seminario sul Disegno naturalistico nella riserva naturale del Monte Rufeno (info: 800.411834) e concerto della band del Torre Alfina Blues Festival, ore 21,30 al Castello di Torre Alfina (ingresso gratuito – info: tel. 320.2391536). Linee info evento slowfoodlazio@gmail.org – tel. 335.318537 Centro Informazioni e Servizi di Acquapendente – L’Ape Regina Informazioni generali, servizi integrati, gestione del Museo del Fiore e delle visite in Riserva e nel Monumento Naturale Bosco del Sasseto 800 411834 / 0763 730246 http://www.laperegina.it coop.laperegina@tiscali.it, Riserva Naturale Monte Rufeno – Ufficio Comunicazione e Educazione Informazioni generali sull’area protetta. 0763 733442 / http://www.parchilazio.it/monterufeno