Acquapendente, dal 1 al 16 agosto il torneo di tennis Sant’Ermete

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Con la presentazione ufficiale del logo si apre ufficialmente il principale step sportivo 2020 targato Tennis Club Acquapendente. Da sabato 1 a domenica 16 agosto si onorerà il Patrono S. Ermete con un Torneo Open. Location del Circolo la Località Boario con due campi in terra battuta che per l’occasione saranno curati dal custode Fausto Piazzai ed un campo in cemento al coperto utilizzabile per allenamenti pre gara od eventuali sessioni Torneo in caso di pioggia.

Di tutto rispetto lo staff Direttori di gara prescelto dal Presidente Enrico Barberini. Giudice arbitro Fabio Mosci che sarà coadiuvato dal Direttore di campo toscano Renzo Renzetti. Club House e logistica a 360° gradi in mano a Fabio Cannovale. Ben tre i tabelloni previsti. Si partirà con quello di quarta Categoria che oltre a qualificare i migliori a quello di Terza proseguirà nel suo percorso intermedio fino a decretare il proprio vincitore. Medesimo percorso in quello di Terza che avrà il compito di ultimare le caselle per il rush finale che vedrà scendere in campo alcuni interessanti giocatori di Categoria 2. Linea info iscrizioni 339-1607635 ed email asdacquapendente@gmail.com.