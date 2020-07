“2 agosto 1980 strage di Bologna. Scienza e coscienza di un massacro” di Imma Giuliani

Gaetano Alaimo

NewTuscia – ROMA – Esce oggi nelle librerie, a 40 anni esatti dai tragici fatti, il libro di Imma Giuliani “2 agosto 1980 strage di Bologna. Scienza e coscienza di un massacro”.

Il libro, edito da Armando Editore e con la prefazione dell’ex ministro Vincenzo Scotti, è un modo diverso, dalla semplice narrazione delle vicende giudiziarie, di ripercorrere uno dei fatti più tristi della storia repubblicana italiana.



Imma Giuliani, può riass umerci le specificità del suo libro sulla strage di Bologna?



“Questo libro parla dei fatti che quella mattina del 2 agosto 1980 sconvolsero la vita di chi era presente a Bologna e dell’Italia intera. Nel libro inchiesta due scoperte: il ritrovamento dell’ordigno e un testimone mai ascoltato dalle autorità inquirenti. La verità processuale ha la pretesa di essere un’oggettiva ricostruzione di un fatto, ma solo la scienza può stabilire situazioni ed eventi che appartengono al reale. Ed è per questo che all’interno dei tribunali si fa sempre più ricorso all’esperienza dei tecnici. Dopo tanti racconti e verità processuali ciò che accadde a Bologna il 2 agosto 1980 può essere arricchito alla luce di nuove interpretazioni scientifiche. Senza paura di riconoscere verità scomode o confermare ciò che è gia stato acquisito”.

Il suo è un approccio basata su verità scientifiche, quindi.

“Il libro è un’analisi scientifica dei fatti che avvennero il 2 agosto 1980 alle 10.25 nella sala d’aspetto della seconda classe della Stazione di Bologna. Vengono esaminate le perizie esplosivistiche a firma del Comandante del Racis di Roma Adolfo Gregori e l’esplosivista geominerario Dott. Danilo Coppe, presentate durante il processo all’ultimo NAR Gilberto Cavallini, imputato condannato in primo grado per essere stato l’organizzatore della strage con Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Viene esaminata la scomparsa di Maria Fresu presente quel giorno nella sala d’aspetto. Inoltre l’autrice riporta un’importante scoperta, inedita : la presenza di un testimone di un pezzo dell’ordigno mai repertato che potrebbe aprire nuovi scenari investigativi in vista del processo ai mandanti della strage previsto in autunno.

Possiamo dire, in sintesi, che il suo libro apre nuove prospettive per arrivare alla difficile verità globale su ciò che successe a Bologna?

“Sì. Tre pareri pro veritatae hanno reso il libro unico per l’approccio scientifico: della Prof. Marina Baldi, genetista forense, già capitano del RIS DI Roma; dell’antropologa forense Chantal Milani, del Prof. Carlo De Rosa, anatomopatologo; del dott. Fabrizio Mignacca, psicologo- psicoterapeuta. Per la parte della

chimica e dinamica dell’esplosione va riportato il contributo del comandante del Racis di Roma Adolfo Gregori e del maresciallo capo del RACIS di Roma Francesco Fanigliulo”.

Immacolata Giuliani è consulente scientifica presso la trasmissione I Fatti Vostri di Rai2 ed è stata intervistata da tutti i principali network televisivi nazionali come esperta di criminologia in relazione ai principali fatti di cronaca degli ultimi anni e decenni. E’, oggi, una delle principali esperte italiane in ambito criminologico e nella ricostruzione dei principali fatti di cronaca dal Secondo Dopoguerra ad oggi.

Prefazione di Vincenzo Scotti del libro “2 agosto 1980 strage di Bologna. Scienza e coscienza di un massacro”

Non conoscevo Imma Giuliani quando per circostanze fortuite mi arrivò la richiesta di scrivere una breve prefazione ad una ricerca che la giovane studiosa aveva portato a termine e si accingeva a pubblicare. La ricerca riguardava la strage di Bologna del 2 agosto 1980. Bologna, uno degli attacchi terroristici tra i più cinici messo in atto in Italia negli anni di piombo per far crescere il terrore tra la popolazione. Chiesi di avere una copia del libro prima di rispondere alla gentile domanda, consapevole che la Giuliani aveva avuto a che fare con una delle pagine più orribili del terrorismo gestita prima e dopo la strage con una diabolica abilità sia da parte di chi aveva ideato la strage che da chi non era l’ideatore della strage ma poi aveva giocato a rendere il clima sempre più torbido. Ero interessato a capire come una giovane ricercatrice indipendente aveva manovrato tutto quello esplosivo e come lo aveva ordinato e presentato ai

giovani che non erano nati nel 1980.

In più occasioni avevo personalmente verificato la difficoltà di districarsi tra il perverso intreccio del terrorismo dei cosiddetti servizi deviati, delle stragi e di quella di Bologna in particolare. Difficoltà incontrate anche da importanti investigatori e giudici spinti a far luce sulle diverse ipotesi criminali. Non c’è incertezza sull’obbiettivo perverso dell’attacco e della sua dinamica ma restano margini di grandissima contraddizione sul come la strage sia stata pianificata e sui mandanti e i loro collegamenti. Consapevole di questo dato di fatto il risultato del lavoro della Giuliani è quanto mai apprezzabile. La nostra ricercatrice costruisce un racconto rigoroso e particolarmente coinvolgente per le giovani generazioni e colma un vuoto proprio per chi sente la necessità di capire perché e come si tentò di bloccare il consolidamento della democrazia italiana ma anche come la difesa di questa giovane democrazia sia riuscita alla fine a prevalere.

C’è un messaggio della Giuliani che alla fine penetra nel lettore: la democrazia non è un dono, è una conquista che richiede una costanza nella sua difesa contro ogni subdolo tentativo di far breccia in una ignoranza della storia e dei sacrifici che sono stati necessari per debellare il nazifascismo degli anni

quaranta ma anche il riemergere negli anni con la violenza stragista e anche oggi ritornare di tanto in tanto anche in questi anni di smarrimento delle coscienze e delle conoscenze. Il lavoro della Giuliani arriva oggi quanto mai necessario. A lei bisogna essere grati proprio per il modo di ordinare i fatti e nel comunicarli con efficacia.

Fin dalle prime pagine della Giuliani si percepisce un approccio che ti coinvolge. La nostra ricercatrice ci presenta subito due elementi della ricostruzione non lasciati al caso: il testo, cioè le vittime innocenti e il contesto Bologna. La città “sta lì adagiata e ordinatamente complessa”.

Era la “cornice” il contesto della orribile tragedia. A differenza di altri attentati quello di Bologna presentava una prima caratteristica, le vittime provenivano

da 50 diverse città e oltre ai 9 stranieri, gli assassinati coprivano un ampio spettro della società: 19 studenti, gli insegnanti 5, gli operai 14, gli impiegati 12, i pensionati 7, le casalinghe 11, vi erano poi artigiani, militari, ferrovieri, tassisti, dirigenti, e altre categorie e un disoccupato.

La Giuliani introduce il lettore nella tragedia costruita con un cinismo disumano e gestita con una abilità di depistarlo in tutti gli anni in cui investigatori e magistrati cercheranno di trovare una verità giudiziaria e studiosi analisti e politici cercheranno di ricostruire una ragione politica, civile e barbara comprensibili. “E lo stato di incredulità si allunga a dismisura come un bianco deserto, una distesa di neve sabbiosa che si perde all’orizzonte, lì dove l’orizzonte non c’è. Una superficie soffice che non riesce a prendere forma. Non c’è la linea che definisca il quadro, ma lo spazio. Spazio infinito come in un buco nero. Le cose perdono i loro contorni e tutto diventa bidimensionale, Un assurdo infinito”.

“Quaranta anni iniziava questa tragedi”.

“Quello che accade a Bologna è uno di quei punti di snodo, come la città di Bologna, che cambia la storia di tutti, cambia alle vittime ed ai loro parenti direttamente. Drammaticamente. La cambia a Bologna. La cambia a tutta l’Italia. Per sempre”. La nostra ricercatrice si addentra, con abilità di rigorosa analista, in quel groviglio di verità e di depistaggi così ben studiati e innescati a tempo debito, come la bomba del 2 agosto 1980 in quella sala di aspetto di

seconda classe della stazione di Bologna. Sa bene leggere i documenti e ricomporre con accortezza i puzzle delle diverse ipotesi investigative. Ad un lettore, che per la prima volta affronta lo studio delle carte, riesce a fornirgli la chiave di interpretazione della ipotesi e di cogliere i punti deboli e soprattutto di quelli

volutamente ingannevoli. Non era facile. Tanti studiosi e tanti investigatori hanno tentato di fare luce ma si sono imbattuti nella rete dei silenzi, delle dichiarazioni false e devianti, e il vaglio critico non è riuscito a far luce su un tempo caratterizzato dal profondo conflitto ideologico e di potere nel governo del mondo da parte dei due grandi blocchi dentro i quali le sovranità statuali erano limitate. Alla luce di questa realtà internazionale la nostra ricercatrice riesce a vedere quanto della lotta terroristica apparteneva a quelle logiche bipolari e quanto invece erano frutto di logiche interne. Nonostante l’impegno di alcuni

investigatori, magistrati e politici illuminati l’Italia non è ancora riuscita a fare i conti con la storia di quegli anni e fatto chiarezza sulle ragioni e responsabilità del terrorismo.

Il lavoro della Giuliani da un contributo importante non solo all’esame critico di una verità giudiziaria ma anche alla comprensione della forza con

cui la democrazia italiana seppe resistere all’attacco del terrorismo nelle sue diverse espressioni. La ricerca della Giuliani andrà nelle librerie in un momento delicato della storia del nostro Paese e del mondo con l’emergere di tendenze razziste e soprattutto con l’accentuarsi del degrado della lotta politica

che sta intaccando i fondamenti di una democrazia basati sul rispetto dell’avversario e sulla difesa dei valori fondamenti alla base della Costituzione patrimonio di tutti. Mai come in questo momento questo libro è un contributo positivo di una coscienza civile limpida. E’ fondamentale offrire ai giovani la lettura delle pagine più terribili dell’attacco terroristico facendo loro scoprire la barbarie disumana di disegni eversivi da non dimenticare mai.

Vincenzo Scotti è un politico italiano. Ha avuto una lunga carriera ai vertici della Democrazia Cristiana e fu ministro in diversi governi tra il 1978 e il 1992. Nel 1984 è stato eletto sindaco di Napoli. Nel 1989 è capogruppo DC alla Camera. Nel 1991, da ministro dell’interno, con il decreto-legge n. 345/91, istituisce la Direzione Investigativa Antimafia. Nel periodo del suo dicastero – 1990-’92 – sono state promulgate le leggi importanti che hanno permesso alle forze dell’ordine e ai magistrati di agire contro l’organizzazione mafiosa.È fondatore e attuale Presidente dell’Università degli Studi – Link Campus University