William Imola: Il giovane attore sogna Sanremo

NewTuscia – 31 anni giovane e bello, William Imola attore e chef televisivo che dopo “Primo Appuntamento”andato in onda in questi mesi su Real time con le nuove puntate condotto da Flavio Montrucchio,sogna il palco dell’Ariston lavorando al suo primo progetto musicale insieme a una nuova casa discografica formata da giovani talenti..

Come nasce la tua passione e il sogno per la musica?

La passione per la musica nasce dal padre,compositore e cantautore italiano che per mezzo della sua disabilità alle gambe non gli permise di arrivare in alto costringendolo negli anni 90 dove aver inciso e depositato diversi brani,a interrompere per sempre il suo sogno per poi essere ripreso dal nostro giovane talento,tutto parte da qui…

Che genere musicale è stato scelto?

Il genere musicale scelto è un “Reggaeton” un mix tra Maluma e Fred De Palma con la costruzione di un personaggio davvero particolare,forse mai visto ad oggi…

Nelle scorse settimane ci sono state alcune prove in sala registrazione sotto l’osservazione di un noto cantante italiano e vocal coach che nel 2006 lanciò la sua prima canzone proprio a Sanremo,salendo su quel palco per la prima volta insieme a numerosi Big della musica italiana come sogna il nostro giovane artista…

C’è qualche artista che ti ha ispirato o che ammiri particolarmente? E uno con cui ti piacerebbe duettare?

Non c’è un cantante che mi ispira in modo particolare per il semplice fatto che ognuno di noi come artista deve avere il suo stile,avere il suo personaggio…

Ho sempre ammirato Michele Zarrillo nella musica italiana,credo che sia uno dei più grandi poeti musicali,sono cresciuto con le sue canzoni…

Sicuramente duettare con lui o con Eros Ramazzotti per un mio pezzo sarebbe il top…

Al femminile Laura Pausini..

Un genere nuovo anche per tutti loro…

Un artista è artista sempre…

Sanremo da sempre è il palco più famoso ed ambito del panorama musicale nazionale .Il festival della canzone italiana attira e cattura non solo giovani cantanti talentuosi ma tutti gli artisti di fama internazionale.Una kermesse canora che ho sempre seguito sin da piccolino,che ha visto l esordio di giovani promesse. Qualsiasi cantante almeno una volta nella vita deve provare il brivido e l emozione dell’Ariston …magari chissà Sanremo 2021 toccherà a me .

Sei giovanissimo. Quali sono i progetti che vorresti realizzare nel futuro più prossimo?

Dopo i miei progetti una famiglia… Il mio più grande sogno è un matrimonio…

Sposare la donna che amo…