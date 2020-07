Vetralla, un’anteprima della riapertura del complesso monumentale Santa Maria in Forocassio

NewTuscia – VETRALLA – Nella giornata di ieri l’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco di Vetralla ha aperto i battenti del Complesso Monumentale di Santa Maria in Foro Cassio sulla Via Francigena, dopo gli interventi di consolidamento e recupero, una anteprima della riapertura ufficiale, alla presenza di una rappresentanza del comitato “Salva Foro Cassio”e i “giovani appassionati dell’Archeoclub” che negli anni hanno seguito e supportato la salvaguardia e il recupero del nostro importante sito archeologico.

