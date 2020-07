Tennis Trophy Kinder Joy of moving: dal 27 Luglio al 2 Agosto ad Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo. Tennis Trophy Kinder Joy of moving si appresta a planare ad Acquapendente. Da Lunedì 27 Luglio a Domenica 02 Agosto 2020 presso i campi in terra battuta della Località Boario, il Circolo del Presidente Enrico Barberini ospiterà cinque tabelloni giovanili: tre maschili (Under 16, Under 14, Under 13) e 2 femminili (Under 16 ed Under 14) Porte aperte al progetto “Generazione in movimento” frutto di responsabilità sociale di Ferrero nato per promuovere stili di vita attivi, come una buona abitudine quotidiana, incominciando dalle nuove generazioni.

Attivo in 30 paesi del mondo, in Italia, Kinder Joy of Moving supporta la passione dei giovani atleti, attraverso il CONI e le principali federazioni sportive, per organizzare attività che avvicinino i più giovani ai valori dello sport ed alla gioia di muoversi.

Iscrizioni email circolo asdacquapendente@gmail.com, o Club House responsabile Fabio Cannovale 339 1607635.