Ridas Skuodis torna a vestire la maglia del Tuscania Volley

NewTuscia – TUSCANIA – Ridas Skuodis, schiacciatore italo-lituano di 192 cm di altezza, torna ad indossare la maglia bianco azzurra della Maury’s Com Cavi Tuscania. Classe 1995, ha fatto parte della rosa del Tuscania Volley della B1 che ha vinto il campionato nel 2014. Dopo alcune esperienze nella serie cadetta, tra cui Viterbo e Perugia, negli ultimi due anni ha giocato a Sarroch (Sardegna), sempre in B, risultando uno dei migliori schiacciatori del girone.

Con Tuscania hai già ottenuto una promozione nel 2014. Cosa ti ha spinto a decidere di tornare?

“Quella stagione è stata per me un’esperienza importante, abbiamo lavorato tanto in palestra tutto l’anno per un obiettivo grandioso. Ho potuto lavorare al fianco di giocatori e allenatori esperti e di

valore, ma l’esperienza era quella che era e quest’anno, quando Tuscania mi ha contattato non ho potuto dire di no. Voglio mettermi in gioco, lavorare tanto in palestra, spero di riuscire a dare il mio

contributo”.

Dopo quattro stagioni in B, ora finalmente il salto di categoria di nuovo con Paolo Tofoli.

“Tofoli è una guida eccellente, l’ho conosciuto in passato. Ora arrivo a Tuscania con un bagaglio di esperienze diverso, avendone però tante altre ancora da fare e, soprattutto, tanto da imparare, motivo per cui ho scelto Paolo: sono molto entusiasta della mia scelta”.

Giancarlo Guerra