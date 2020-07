NewTuscia – BAGNOREGIO – Riceviamo e pubblichiamo. Leggo delle polemiche rispetto al fatto che il comitato di San Bonaventura abbia deciso di fare la Sagra della Pizza. È innegabile che abbiamo passato mesi difficili, che i ristoranti, le pizzerie, come tante altre attività abbiano sofferto molto. Come amministratore prima ancora che come sindaco ho sempre detto una cosa, che ho ripetuto in ogni riunione, e cioè che non avrei mai imposto nessuna scelta alle associazioni, che hanno un proprio direttivo che decide, ne avrei mai negato l’utilizzo di una piazza.

Come amministrazione possiamo sostenere, consigliare, confrontarci, facilitare ma mai mettere i bastoni tra le ruote alle associazioni. Con i commercianti abbiamo fatto la medesima cosa, cercando di venire incontro in tutto e per tutto sul suolo pubblico, e allo stesso modo siamo stati uno dei pochissimi comuni che ha dato soldi attraverso un bando alle attività. Non esistono ne cittadini ne associazioni ne attività, di serie a o di serie b, e questi mesi lo abbiamo dimostrato. Tutto il resto è solo polemica.

Luca Profili sindaco di Bagnoregio