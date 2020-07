Pescia Romana, Mazzoni: “Se il Comune non approva i piani particolareggiati le possibilità si azzerano”

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Nel territorio urbanizzato della piccola frazione di Pescia Romana, insiste la zona classificata B4/3 all’interno della quale, con l’approvazione del nuovo PRG, risalente ai primi mesi del 2018, è consentita L’EDIFICAZIONE, con un rapporto di fabbricazione pari a 1,00 metro cubo per ogni metro quadrato di terreno.

Fino all’approvazione del piano REGOLATORE, ad oggi vigente , insisteva il limite di 1500 metri cubi; nel caso in cui il titolare del lotto avesse avuto 2000 metri quadrati di terreno a disposizione la possibilità edificatoria sarebbe stata comunque limitata a 1500 metri. I benefici del nuovo piano, approvato a febbraio 2018, sono quindi consistenti, dando la possibilità di poter edificare più superficie e volume rispetto al vecchio piano regolatore.

All’interno delle N.T.A. (norme tecniche di attuazione) del vigente P.R.G. (piano regolatore generale), approvato con Determina della Giunta regionale in data 27/02/2018 n. 118, articolo 12 (zone B completamento edilizio), la zona B4/3 risulta essere edificabile solo dopo l’approvazione di strumenti attuativi di iniziativa pubblica. In altre parole il Comune deve procedere alla redazione di piani particolareggiati, atti ad identificare gli standard urbanistici minimi richiesti dalle normative vigenti, oltre ad identificare zone a parcheggio e servizi.

Tradotto significa che, ad oggi, i proprietari dei lotti, o i possibili acquirenti, non possono avanzare una richiesta con idoneo titolo abilitativo per edificare all’interno del proprio lotto fino all’approvazione dei piani particolareggiati.

La domanda sorge spontanea: possibile che da fine febbraio 2018 il Comune non abbia proceduto alla redazione di questi piani particolareggiati in modo da dare la possibilità ai proprietari di realizzare gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici? Ed ancora, è possibile che al Comune non interessi l’espansione edificatoria della piccola frazione di Pescia Romana con i benefici che si possono ottenere in ambito di occupazione lavorativa? Quante ditte della zona o piccoli artigiani ne potrebbero trarre dei vantaggi nella realizzazione di questi interventi?

Auspico un interessamento più incisivo da parte del Comune, volto alla redazione dei piani particolareggiati necessari all’attuazione delle norme previste nel piano particolareggiato del 2018, nella speranza di una ripartenza economica generale del nostro amato territorio.

Quinto Mazzoni

Consigliere comunale PD