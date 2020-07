“Flaminia Calcio Civita Castellana torna ad investire sulla qualità di Antonio Ferrara”

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo. La Flaminia Calcio Civita Castellana ha deciso di tornare ad investire sulla qualità di Antonio Ferrara, esterno, romano, classe 97.

Si tratta in pratica di un ritorno, poiché il giocatore ha indossato la maglia della formazione civitonica per due stagioni. Nel campionato 2017/ 2018, infatti, ha collezionato tredici presenze realizzando 2 reti e in quello successivo ha ocato trentadue gare segnando 12 reti e diventando anche uno dei beniamini della tifoseria locale.

Nella scorsa stagione ha disputato la serie D nel Team Nuova Florida. Conta in Lega Pro presenze con l’Arzachena Sanbenedettese, Piacenza e Cremonese.

Calcisticamente ha mosso i primi passi nell’Accademia Calcio Roma.

Il ritorno a Civita Castellana è stato salutato dalla Brigata Rossoblù con un striscione di “ bentornato “ affisso all’esterno dello stadio Madami poco prima dell’incontro del calciatore, con il presidente Francesco Bravini e il diesse Gigi Coni. “Sono molto contento di essere tornato a Civita Castellana – ha detto Ferrara al termine – è stato emozionante tornare in quella che considero come una casa. Ringrazio direttore e presidenti per la fiducia che mi hanno mostrato e l’interesse di avermi voluto riportare alla Flaminia a tutti i costi. Ripagherò la fiducia sul campo anche perché non vedo l’ora di cominciare. Un ringraziamento va anche ai tifosi per la splendida accoglienza” .

“. Più che soddisfatto il tecnico Francesco Punzi. “Sono molto contento – ha sottolineato – Ferrara è un calciatore di qualità che conosce molto bene l’ ambiente è stimato ed è anche molto motivato, sono certo darà un grande contributo alla squadra”.