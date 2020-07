Ambiente, Civitavecchia, Giannini(Lega): “Su importazione combustibile si garantisca la salute dei cittadini”

CIVITAVECCHIA – “Con una nota trasmessa agli assessori competenti della Regione, al vice sindaco della città metropolitana, nonché ai sindaci di Roma e Civitavecchia, il presidente dell”Autorità portuale del mar Tirreno ‘centro settentrionale’ Francesco Maria Di Majo, fa sapere che presso il porto di Civitavecchia sta cominciando un traffico di importazione del cosiddetto ‘combustibile solido secondario’ proveniente dalla selezione meccanica dei rifiuti”. E’ quanto dichiara Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega.

“Ciò che desta maggiore preoccupazione – aggiunge – è che non sia stata coinvolta l’amministrazione Tedesco e che, per trasportare il combustibile, il presidente dell’Autorità abbia chiesto ai destinatari della lettera di valutare anche la possibilità di navigare il Tevere per ridurre i rischi legati all’inquinamento e agli incidenti stradali”. “Data la delicatezza della vicenda, chiederò al presidente della commissione ambiente Cacciatore – conclude Giannini – di convocare in audizione tutti i soggetti coinvolti, affinchè gli enti competenti assumano la regia delle operazioni, garantendo che il trasporto dei rifiuti verso i porti del nord Europa avvenga salvaguardando l’ambiente, la sicurezza di chi percorre la rete stradale regionale e la salute dei cittadini di Civitavecchia”.