Yuri Cavalieri candidato sindaco per Rifondazione Comunista a Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – In seguito alla decisione presa dall’assemblea degli iscritti e della lista, la segreteria del Partito della Rifondazione Comunista di Civita Castellana conferma la candidatura a Sindaco di Yuri Cavalieri.

Attestati di stima e riconoscimento per le attività sv olte hanno convinto gli iscritti a dare continuità alla scelta fatta non più tardi di un anno fa.

Gestione pubblica dell’acqua, lotta al caro bollette, rifiuti, ambiente, salute e diritti dei lavoratori, sono stati tutti temi sollevati in primis dal nostro gruppo consiliare e per i quali ci siamo battuti.

Questi temi, come gli altri presenti nel nostro programma, saranno affrontati col massimo impegno.

Crediamo che Civita Castellana possa risollevarsi dalla situazione attuale solamente grazie ad un radicale cambiamento politico ed amministrativo.

Proprio per questo siamo disponibili ad aprire la nostra proposta a tutti coloro, cittadini e forze civiche che credono ad una forte e reale alternativa per il nostro comune, partendo dalle battaglie fatte in questo anno d’opposizione.

Ritenendo la disastrosa gestione della giunta di destra come il frutto di una politica priva di idee e competenze, capace solo di promettere ed alimentare una continua propaganda, stiamo lavorando ad un programma chiaro ed attuabile, senza false promesse, ma incentrato sulla serietà e sulla trasparenza, in difesa dei cittadini e del territorio di Civita Castellana.

Segreteria Rifondazione Comunista

Circolo E.Minio – Civita Castellana