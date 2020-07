TLC: FDI, Bene impegno Governo su mozione FDI per rete unica pubblica

Nostro merito aver parlamentarizzato dibattito

NewTuscia – ROMA -Riceviamo e pubblichiamo. “Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’impegno assunto dal governo in merito alle mozioni presentate da FDI sulla rete unica pubblica. La riformulazione del governo che ha accettato la nostra proposta per una rete TLC unica pubblica e non verticalmente integrata, sarà l’impegno futuro dell’esecutivo.

Va dato atto a Fratelli d’Italia e a Giorgia Meloni se oggi il Parlamento finalmente discute di un fatto strategico così importante per la nostra Nazione. Decisiva è stata la nostra volontà di parlamentarizzare il dibattito presentando una mozione senza la quale non ci sarebbe stato questo rapporto cosi trasparente. Dopo un decennio di dibattito infruttuoso e surreale, grazie a FDI si fa chiarezza su diversi piani occulti e l’apertura del governo è un segnale importante e che apprezziamo”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Alessio Butti, responsabile Tlc di FDI e Mauro Rotelli.