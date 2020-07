Provincia, martedì Consiglio provinciale esamina rendiconto 2019

NewTuscia – TERNI – Il presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi, ha convocato per martedì 21 luglio alle 10 e 30 la seduta di Consiglio provinciale in presenza nell’aula Secci di Palazzo Bazzani. Questo l’ordine del giorno all’esame del Consiglio: 1)Rendiconto 2019 – Approvazione 2) Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2020 – 2022 ai sensi dell’art. 175 comma 8 del D.Lgs 267/2000 3) Relazione semestrale primo semestre anno 2020 sul controllo di regolarità Amministrativa. 4) Atto di assenso al conferimento ad A.S.M. Terni S.p.A. degli apparati impiantistici della cabina elettrica della “Piscina di Piediluco” in comproprietà al 50% con il Comune di Terni e della relativa servitù di elettrodotto per anni trenta. 5) Aggiornamento “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni.