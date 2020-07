Piante di via Marconi a Viterbo presto secche… (Foto)

Maurizio Zaccaria

NewTuscia – VITERBO – Le piante di via Marconi in agonia . Niente acqua e le piante del lauro ceraso dislocate a via Marconi si seccano e muoiono.

È quanto testimoniano diversi cittadini che hanno notato la triste fine che stanno facendo le piante nelle fioriere di via Marconi, per mancanza di acqua e hanno fotografato le foglie ormai in fase terminale.

L’acqua è indispensabile per la vita non se ne può fare a meno è una cosa risaputa.

