Orvieto, al Giardino dei Lettori il Concerto di Martina Maggi

NewTuscia – ORVIETO – L’Associazione Musicisti dell’Alta Tuscia in partnership con ONE Orvieto Notti d’Estate organizza per la sera di venerdì 17 luglio un evento di musica dal vivo presso il Giardino dei Lettori della Nuova Biblioteca Pubblica Luigi Fumi di Orvieto.

La cantante sarà accompaganta dalla MaFLab Band composta da musicisti dell’Associazione Musicisti Alta Tuscia.

I posti sono limitati nel rispetto delle normative anti-covid per info e prenotazioni www.oneorvieto.it .

Concerto Martina Maggi

Orvieto (TR) 17 luglio 2020

AssMusicAlT