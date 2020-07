Monterosi Fc: arriva Andrea Sivilla

NewTuscia – MONTEROSI – Andrea Sivilla torna al Monterosi Fc. L’attaccante classe 1986 aveva vestito la maglia biancorossa nella stagione 2016-2017 proprio sotto la guida di mister D’Antoni. Il tecnico capranichese punta sulle qualità dell’attaccante rinato proprio nella sua militanza a Recanati dove ha collezionato 38 presenze e 18 gol. Ben quattro in appena undici gare è lo score che ha visto protagonista Sivilla a Chieti da dicembre a febbraio prima dello stop definitivo dei campionati.

Andrea Sivilla entusiasta di tornare in un ambiente che gli ha lasciato grandi ricordi: “Avevo una grande voglia di tornare qui perché ho avuto un ottimo ricordo. Vedo Monterosi come una grande famiglia, quando ho avuto l’opportunità di tornare qui non c’ho pensato un attimo. Per un calciatore qui c’è la serenità giusta per rendere al meglio. Quell’anno non fu molto fortunato anche dal punto di vista personale. Ho accettato questa sfida per dimostrare il mio valore personale. Non vedo l’ora di rivedere qualche ex compagno e cominciare”.

Monterosi Fc