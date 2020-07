Viterbo, Tidei (Iv): Auguri a nuovo coordinatore provinciale Casini

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Con la nomina a coordinatore della provincia di Viterbo di Felice Casini, il progetto di Italia Viva nel Lazio si arricchisce di un nuovo e importante punto di riferimento sul territorio. Per un partito giovane come il nostro è importante e imprescindibile puntare su persone giovani, capaci e responsabili, piene di entusiasmo e voglia di lavorare. Casini, così come l’altra coordinatrice Maria Cristina Rosa, sapranno sicuramente lavorare al meglio.