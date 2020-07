NewTuscia – SUTRI – Riceviamo e pubblichiamo. Il sindaco, seppure non dando il buon esempio, esorta i cittadini ad avere rispetto per il lavoro difficile degli amministratori e anche per i membri dell’opposizione.

Sono rimasto colpito dalla dolente reazione del consigliere Matteo Amori, aggredito e insultato per una legittima richiesta di accesso agli atti, cui l’amministrazione dà, come sempre, la disponibilità a rispondere a garanzia di tutti i cittadini.

Da sempre al centro di mille controversie, sarei felice che i cittadini di Sutri dessero l’esempio di continenza e temperanza. È un auspicio del sindaco anche per lavorare in armonia, oltre le labili contrapposizioni politiche.

Il Sindaco di Sutri

On.Prof.Vittorio Sgarbi