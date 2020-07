Presentato l’Organigramma del Settore Giovanile per la stagione 2020/2021

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Si è tenuta questo pomeriggio la presentazione del Settore Giovanile gialloblù. La conferenza si è svolta nella splendida cornice del ristorante del Tennis Club Viterbo “Osteria di sughero”, durante il quale erano presenti i vertici del Club e l’intera struttura dei leoncini della Viterbese.

Sono stati presentati i due responsabili dell’area tecnica, Cosimo Giannotta (squadre nazionali), che sarà coadiuvato da Giuseppe Basile come Assistente alla Direzione del Settore Giovanile, e Patrizio Fimiani (squadre regionali) e gli allenatori delle compagini sportive. Per le squadre nazionali confermato alla guida della Berretti Alessandro Boccolini, mentre Alessandro Conticchio guiderà l’Under 17 e Alessandro Manni l’Under 15. Per le compagini regionali Mauro Valentini allenerà l’Under 16, Michele Pagano l’Under 14 e Stefano Maiorana l’Under 13.

Inoltre, sono stati ufficializzati il Segretario del Settore Giovanile Damiano Chiricozzi, il Medico Giuseppe Bagnato e i responsabili dell’Area Scouting Stefano Stigi (per il Lazio, la Campania e Marche) e Vincenzo Santoruvo (per Viterbo, Toscana e Umbria).

A.S. Viterbese