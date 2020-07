“Pagamenti ai fornitori, la Regione Lazio è al primo posto tra le pubbliche amministrazioni”. 

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Esprime soddisfazione il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi dopo la pubblicazione della mappa della tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione riferita all’anno 2019 elaborata da Fondazione Etica in base ai dati del Mef. NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Esprime soddisfazione il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi dopo la pubblicazione della mappa della tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione riferita all’anno 2019 elaborata da Fondazione Etica in base ai dati del Mef.

“Grazie alla buona amministrazione delle Giunte Zingaretti – spiega Enrico Panunzi – la Regione Lazio è la prima tra le pubbliche amministrazioni italiane per velocità nei pagamenti ai fornitori. È seguita dalla Liguria e dalla Toscana”.

Il consigliere Pd ricorda l’impegno profuso dalla Regione per arrivare a questo importante risultato.

“Nel Lazio – prosegue il vice presidente della X commissione – si è abbattuto di molto il limite dei trenta giorni stabilito dalla legge per il pagamento ai fornitori saldando quindi le fatture in anticipo rispetto ai tempi previsti. Una controtendenza rispetto ai tempi biblici riscontrati nelle amministrazioni regionali precedenti. Questo è il giusto riconoscimento del lavoro svolto dalle giunte Zingaretti, dall’assessore alla programmazione economica Alessandra Sartore e dagli uffici in materia di conti e pagamenti. Inoltre è simbolo di serietà, affidabilità e vicinanza della Regione alle imprese e ai cittadini”.