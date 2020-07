Antonio Pagliaroli è un nuovo attaccante della Flaminia Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo. Si tratta del secondo acquisto della stagione 2020/2021.

Classe 93, ha disputato le ultime due stagioni nel massimo campionato dei dilettanti con la maglia della Vis Artena, dove ha collezionato 59 presenze e realizzato sette reti. In precedenza ha indossato la casacca del Latina ,Trastevere e Aprila sempre in serie D; conta anche 34 presenze in Lega Pro con Messina, Torres e Latina.

Il giocatore si è incontrato ieri con i dirigenti della società rossoblù, per fare la prima conoscenza diretta con i massimi dirigenti ed era accompagnato dal diesse Gigi Coni :

“Ho scelto questa società per la sua serietà dimostrata in questi ultimi anni – ha detto Pagliaroli – per la sua organizzazione, anche perché ritrovo un tecnico preparato come Francesco Punzi, con cui mi sono trovato bene nella prima stagione ad Artena. Spero di disputare un campionato all’altezza delle aspettative”.

Il giocatore era nel mirino della società.

“ È un calciatore che seguiamo con attenzione già da due anni – ha detto il presidente Francesco Bravini- Quest’ anno non appena lo abbiamo sentito si è subito detto entusiasta di venire con noi e disponibile ad unirsi al nostro gruppo. Crediamo sia un tassello molto importante per il progetto tecnico di quest’anno”.

La lista dei giocatori confermati si è allungata con l’inserimento del difensore classe 2001, Matteo Massaccesi che nella passata stagione ha collezionato sedici presenze con la squadra di Civita Castellana.