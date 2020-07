L’osservatorio sul mondo agricolo Enpaia-Censis

Presenta il Primo Rapporto

Mercoledì 15 luglio

Ore 11.00

Canale YouTube Ital TV

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Mercoledì 15 luglio, alle ore 11.00, presso il canale Youtube Ital TV , l’Osservatorio sul mondo agricolo Enpaia-Censis presenterà il Primo Rapporto dal titolo: “Il valore dell’agricoltura per l’economia e la società italiana post Covid-19”. Il Rapporto evidenzia l’importanza dell’agricoltura per il rilancio dell’economia e dell’occupazione nel post Covid-19, in quanto rappresenta uno dei motori di crescita del Paese. L’obiettivo della ricerca è riflettere sul valore economico e sociale dell’agricoltura nelle sfide complesse del post Covid-19.

All’evento prenderanno parte: Giuseppe De Rita, Presidente Censis; Giorgio Piazza, Presidente di ENPAIA; Francesco Maietta, Responsabile Welfare e Politiche Sociali Censis.

È possibile seguire la presentazione al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=FK1HobxYmi4